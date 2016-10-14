10:35 | ФОРМУЛА-1

"Рено" согласовала двухлетний контракт с Хюлькенбергом

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"Рено" договорилась с пилотом "Форс Индии" Нико Хюлькенбергом о подписании контракта. Как сообщает F1i, соглашение было заключено вчера, однако официально об этом будет объявлено после расторжения контракта Хюлькенберга с "Форс Индией".

Соглашение между "Рено" и Хюлькенбергом рассчитано на два следующих сезона с опцией продления еще на год.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Helicopter

Контракт это прежде всего деньги. Вот и весь ответ.

11:51

Джерри. Без Тома.

у ФИ ничего нет, но они почему-то едут.

11:23

joleger

Хотя вроде и трубы у ФИ нет, это у Заубера она есть.

11:10

joleger

У Рено бюджет, технологии, мотор. У ФИ только аэродинамическая труба. Но это так, взгляд с дивана.

11:09

Qwertygv1

Почему многие стремятся в Рено? В этом году к примеру они вообще не едут, зато у Форс индии все отлично. Или они думают, что в следующем сезоне рено полетит быстрее всех?

10:54

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