"Рено" согласовала двухлетний контракт с Хюлькенбергом

"Рено" договорилась с пилотом "Форс Индии" Нико Хюлькенбергом о подписании контракта. Как сообщает F1i, соглашение было заключено вчера, однако официально об этом будет объявлено после расторжения контракта Хюлькенберга с "Форс Индией".
Соглашение между "Рено" и Хюлькенбергом рассчитано на два следующих сезона с опцией продления еще на год.
Helicopter
Контракт это прежде всего деньги. Вот и весь ответ.
11:51
Джерри. Без Тома.
у ФИ ничего нет, но они почему-то едут.
11:23
joleger
Хотя вроде и трубы у ФИ нет, это у Заубера она есть.
11:10
joleger
У Рено бюджет, технологии, мотор. У ФИ только аэродинамическая труба. Но это так, взгляд с дивана.
11:09
Qwertygv1
Почему многие стремятся в Рено? В этом году к примеру они вообще не едут, зато у Форс индии все отлично. Или они думают, что в следующем сезоне рено полетит быстрее всех?
10:54