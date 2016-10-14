"Рено" согласовала двухлетний контракт с Хюлькенбергом

"Рено" договорилась с пилотом "Форс Индии" Нико Хюлькенбергом о подписании контракта. Как сообщает F1i, соглашение было заключено вчера, однако официально об этом будет объявлено после расторжения контракта Хюлькенберга с "Форс Индией".

Соглашение между "Рено" и Хюлькенбергом рассчитано на два следующих сезона с опцией продления еще на год.