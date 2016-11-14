"Рено" рассматривает Сергея Сироткина в качестве тест-пилота в сезоне-2017

Руководитель команды "Рено" Фредерик Вассер отметил, что роль российского пилота Сергея Сироткина в команде может стать заметнее в следующем сезоне. По его словам, необходимо найти варианты, как предоставить россиянину возможность проводить за рулем больше времени.

– Мне очень нравится то, насколько Сергей отдается работе, и что он проводит с нами очень много времени, – приводит motorsport.com слова Вассера. – Я бы хотел продолжать развивать сотрудничество с россиянином. Мне нравится его подход к работе, его стабильность. Надо найти варианты, как предоставить ему возможность проводить за рулем больше времени.

Он становится все более стабилен – каждый раз, как садится в машину. В следующем сезоне будет действовать та же система с тестами для молодых пилотов, и нам нужен гонщик с определенным опытом, потому что новички не могут помочь в развитии машины. Я думаю, что Сергей – подходящий кандидат. Нам нужно найти оптимальный вариант, потому что из четырех тестовых дней два мы обязаны будем отработать с молодым пилотом. Команде очень важно иметь хороший выбор, и он вписывается в эту картину. У него есть потенциал. Следующий сезон будет очень сложным для команды, и нам нужны не только два основных пилота, но и сильный третий.

Решение по поводу Сироткина должно быть принято в ближайшие недели. Возможное расширение программы в "Рено" при этом может помешать Сергею продолжить выступления в GP2. Перед заключительным этапом сезона Сироткин занимает четвертое место в личном зачете GP2. Сергей выступает за команду ART, которую ранее возглавлял Вассер.