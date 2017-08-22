"Рено" рассчитывает на пятое место в Кубке конструкторов

Глава "Рено" Сириль Абитбуль рассчитывает, что команда займет пятое место в Кубке конструкторов. Сейчас "Рено" занимает восьмую позицию, отставая от занимающего пятое место "Уильямса" на 15 очков.

– Мы рады, что в Бельгии возобновляется сезон, с оптимизмом к гонке подходим, – цитирует F1i Абитбуля. – Стартует заключительный отрезок, он очень важен. Мы могли хорошо выступить еще в Венгрии, но там нам не повезло. Однако прогресс заметен. Мы на некоторых гонках прочно могли обосноваться в первой десятке. У нас есть все шансы стать лучшими после первой тройки команд. Думаю, что пятое место по итогам сезона – реалистичная цель. Но потребуется стабильность результатов.