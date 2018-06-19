"Рено" прокомментировала решение "Ред Булла" использовать двигатели "Хонды"

"Рено" отреагировала на решение "Ред Булла" перейти к использованию двигателей "Хонды" с 2019 года. Ранее 12 лет австрийская команда использовала моторы "Рено".

– "Рено" приняла к сведению объявление о сотрудничестве между "Ред Буллом" и "Хондой", – говорится в заявлении французского производителя. – Это естественная эволюция отношений, соответствующих устремлениям "Рено" и "Ред Булла".

Мы гордимся результатами, которые были достигнуты с "Ред Буллом" в последние 12 сезонов, особенно четырьмя титулами и 57 победами в гонках. Мы ориентируемся на прогресс команды "Рено" и будем развивать отношения с "Маклареном".