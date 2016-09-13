12:23 | ФОРМУЛА-1

"Рено" повторно использует уцелевший после аварии Магнуссена в Бельгии двигатель

0
0
0

Технический директор "Рено" Боб Белл подчеркнул, что команда использует старый двигатель на машине Кевина Магнуссена во время свободных заездов "Гран-при Сингапура". Как выяснилось, мотор уцелел во время жесткой аварии датчанина в гонке "Гран-при Бельгии", после чего пришлось в Италии использовать запасную машину.

– Вероятно, мы в пятницу в Сингапуре и Малайзии используем старый двигатель Магнуссена, который серьезно не пострадал в аварии в Бельгии, – цитирует Grand Prix Белла. – В этом году, на самом деле, у нас хорошие двигатели. В этом мы добились большого прогресса в плане надежности и производительности.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ