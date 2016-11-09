"Рено" подтвердила продление контракта с Палмером

"Рено" на своем официальном сайте подтвердила подписание контракта с Джолионом Палмером на следующий сезон. Таким образом, французская команда полностью сформировала состав: напарником 25-летнего британца будет Нико Хюлькенберг, подписанный ранее из "Форс Индии". При этом Палмер был только третьим вариантом для "Рено". Однако Эстебан Окон решил перейти из "Манора" в "Форс Индию", а Кевин Магнуссен договорился с "Хаасом".

– Я очень рад, что продолжу выступать за "Рено", – отметил Палмер, у которого в активе всего одно очко за десятое место в Малайзии. – Благодарен команде за доверие. Я работаю в Энстоуне с 2015 года и вижу прогресс в работе команды. Понимаю, что могу выступать еще лучше, поэтому с большим энтузиазмом подойду к следующему сезону.