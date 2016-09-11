"Рено" отложила принятие решения о составе пилотов на следующий сезон

Глава "Рено" Фредерик Вассер отметил, что команда отложила принятие решения о составе пилотов на следующий год. Еще не решено, оставлять ли Кевина Магнуссена и Джолиона Палмера в "Рено".

– У нас нет крайнего срока объявления состава, – цитирует Motorsport Вассера. – Мы можем это сделать хоть за неделю до тестов в Барселоне в следующем году. Конечно, мы ориентируемся на молодых пилотов, потому что у нас среднесрочный проект. Сейчас на рынке молодых пилотов ситуация меняется каждую неделю. Поэтому нам нужно время, чтобы принять решение, сделать выбор. Мы пока откладываем принятие этого решения.