"Рено" остановилась на кандидатуре Палмера?

Пилот "Рено" Джолион Палмер должен остаться в команде на следующий год, утверждает Motorsport. По данным источника, руководство французской команды решило в следующем сезоне сделать ставку на Нико Хюлькенберга и Джолиона Палмера, тогда как Кевин Магнуссен, скорее всего, отправится в "Хаас", где не рассчитывают на Эстебана Гутьерреса. "Рено" надеялась подписать Эстебана Окона, но он перейдет в "Форс Индию", чтобы остаться в системе развития "Мерседеса". В "Рено" пока не подтверждают информацию о продлении контракта Палмера.

– Мы хорошо сработали, подписав Хюлькенберга, – отметил босс "Рено" Фредерик Вассер. – Но нужен сильный второй гонщик. Это важно для прогресса. У других команд мы видим именно сильные пары, где гонщики друг друга подстегивают, создавая конкуренцию.