"Рено" не хочет поставлять двигатели четырем командам

Глава "Рено" Сириль Абитбуль отметил, что моторист не хочет поставлять двигатели для четырех команд в следующем году. Это ставит под вопрос переговоры "Макларена" и "Рено" – британская команда хотела отказаться от услуг "Хонды" и подписать соглашение с "Рено".

– Нам нужно решать много задач, – цитирует Motorsport Абитбуля. – Мы должны улучшать качество работы, и я уверен в своей команде. Однако мы не хотим увеличивать число имеющихся клиентов. Мы не хотим распылять усилия, нам нужно сосредоточенно работать над производительностью и надежностью двигателя.

"Рено" поставляет двигатели не только своей команде, но и "Ред Буллу" с "Торо Россо". Существует вариант поставки моторов "Макларену", если "Хонда" договорится о поставке двигателей "Торо Россо".