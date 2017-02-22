"Рено" нацелилась на место в первой пятерке в Кубке конструкторов

Президент "Рено" Жером Стролл считает, что в предстоящем сезоне команда должна бороться за первую пятерку в Кубке конструкторов. По его словам, прогресс в разработке машины вселяет оптимизм.

– Цель очень простая. Поскольку это первый сезон, когда мы целиком сами разрабатывали машину, команда нацелена на место в пятерке, – цитирует Motorsport Стролла. – У нас есть хорошая команда, пилоты, партнеры и спонсоры. Мы голодны и жаждем успеха. Думаю, 2017 год получится захватывающим, решающим: все увидят, чего добились наши сотрудники в Энстоуне и Вири. Нам не терпится увидеть результат труда. Прошлый год мы потратили на реорганизацию, ликвидацию отставания. В 2017 году нам нужен результат и удовольствие от работы.