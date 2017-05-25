"Рено" и "Ред Булл" стали последними командами, начавшими использовать Т-образное крыло

С "Гран-при Монако" все команды в пелотоне стали использовать Т-образное крыло на своих болидах. Это новшество появилось у некоторых команд с начала сезона после введения новых правил. Однако позднее ФИА решила запретить Т-образное крыло, но со следующего сезона. Постепенно и другие команды стали его использовать.

Последними, кто не использовал этот элемент, были "Рено" и "Ред Булл". Однако уже на первой практике "Гран-при Монако" их машины появились с этими крыльями. При этом "Ред Булл" сделал свое крыло максимально похожим на то, что использует "Мерседес".