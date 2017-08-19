Рене Розен: "Леклер заслужил шанс в "Формуле-1"

Глава команды "Формулы-2" "Према" Рене Розен считает, что его пилот Шарль Леклер заслужил место в "Формуле-1". 19-летний гонщик входит в программу развития молодых пилотов "Феррари".

– Такой пилот должен быть в "Формуле-1", потому что он этого заслуживает. Как и Джовинацци, как и Гасли, – цитирует Autosport Розена. – Шарль в этом году работает невероятно, поэтому он достоин получить шанс. Думаю, он этого добьется. Иначе зачем вообще молодежная программа? В чем смысл "Формулы-1", если мы не сможем в нее поставлять лучших пилотов? Тогда не будет смысла и в младших сериях, поскольку все так или иначе мечтают о "Формуле-1".