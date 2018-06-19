Реми Таффен: "Рено" работает не ради того, чтобы Ферстаппен был доволен"

Технический директор "Рено" Реми Таффен признался, что его не раздражает критика со стороны пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена. Он считает, что голландец критикует двигатели "Рено" по привычке, а не по делу.

– Меня это не раздражает. Но меня будет раздражать, когда он выиграет квалификацию, а потом скажет, что это все только из-за его усилий, – цитирует F1i Таффена. – Мы знаем, что нам нужно делать с точки зрения развития. Даже СМИ удивляются, что он продолжает жаловаться. Отрывы сужаются. "Ред Булл" все меньше проигрывает "Мерседесу" и "Феррари". И там уже сложно сказать, где дело в машине, где – в пилоте, где – в шинах. Даже хорошо, что Макс жалуется. Это показывает, что он зол и хочет победить. Но это не меняет наш план работы. Мы работаем не для того, чтобы Макс был доволен, а чтобы опередить конкурентов.