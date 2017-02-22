Реми Таффен: "Новый двигатель "Рено" на 95 процентов отличается от предыдущего"

Главный инженер по разработке двигателей "Рено" Реми Таффен считает, что новые моторы команды будут гораздо лучше прежних. Ранее у "Ред Булла" возникали нарекания к работе двигателей "Рено".

– Этот двигатель на 95 процентов отличается от предыдущего, – цитирует Motorsp ort Таффена. – Мы приложили много усилий, чтобы отточить каждую деталь. Этот двигатель станет основой, над которой мы будем работать в ближайшие три года. Конечно, кардинальные перемены всегда связаны с определенным риском. Потому что все взаимосвязано. Но мы должны были сделать шаг вперед.