Реми Таффен: "Двигатель "Рено" стал мощнее и надежнее, но еще уступает "Мерседесу" и "Феррари"

Технический директор отдела разработки двигателей "Рено" Реми Таффен считает, что компания в этом году добилась значительного прогресса, имея в виду работу с "Ред Буллом". Такой вывод он сделал после "Гран-при Италии", где традиционно основную роль играет мощность двигателя.

– Мы провели хороший уик-энд, без инцидентов, – цитирует F1i Таффена. – Знаем, что "Мерседес" и "Феррари" нас еще опережают. Но мы значительно сократили отставание. Думаю, "Феррари" на полпути между нами и "Мерседесом", а "Хонда" прибавила, но все еще отстает на приличную дистанцию. Важно также, что мы улучшили надежность. Наша цель в том, чтобы дойти до конца сезона в пределах квот, то есть не подвергнуть пилотов с моторами "Рено" штрафам. Но надежность повышаем не за счет производительности. Это вы увидели в Монце, где мы конкурировали с другими моторами удачно.