"Ред Булл" прокомментировал уход Риккьярдо по окончании сезона

Австрийская команда "Формулы 1" "Ред Булл" сделала официальное заявление в связи с уходом австралийского пилота Даниэля Риккьярдо по окончании сезона.

"Мы полностью уважаем решение Даниэля покинуть команды и желаем ему всего наилучшего в будущем. Мы хотели бы поблагодарить его за преданность и за ту роль, которую он сыграл с момента прихода в команду в 2014 году.



Мы продолжим рассматривать многочисленные варианты, доступные нам, чтобы решить, кто будет напарником Макса Ферстаппена в 2019 году. У нас впереди еще десять гонок в сезоне-2018, и мы полностью сконцентрированы на том, чтобы извлечь максимум возможностей с Максом и Даниэлем", – цитирует пресс-служба команды ее руководителя Кристиана Хорнера.

Напомним, Риккьярдо попал в систему "Ред Булл" в 2008 году. С 2011 года выступал в "Формуле-1" за "Торо Россо", а в 2014-м стал боевым пилотом основной команды "Ред Булл".