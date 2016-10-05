"Ред Булл" продлит контракт с Квятом на два года?

"Ред Булл" планирует продлить контракт с российским пилотом "Торо Россо" Даниилом Квятом на два года, утверждает Guiamotor. По информации источника, австрийская команда пришла к такому решению в связи с улучшением выступлений российского гонщика.

Сообщается, что больше всего руководство команды 22-летний россиянин впечатлили на "Гран-при Сингапура", на котором финишировал девятым. Отметим при этом, что по контракту "Ред Булл" с пилотами руководство команды может ставить гонщиков как в основную команду, так и в "Торо Россо".

Напомним, Квят выступает за "Ред Булл" с начала сезона-2015. В мае этого года после "Гран-при России" россиянин был переведен в "Торо Россо".