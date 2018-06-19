"Ред Булл" подтвердил, что перейдет на моторы Honda с 2019 года

"Ред Булл" с 2019 года будет использовать моторы Honda, сообщает официальный сайт команды. Контракт рассчитан на два года.

На протяжении 12 лет "Ред Булл" использовал двигатели Renault. За это время удалось выиграть четыре чемпионских титула в личном зачете и Кубке конструкторов.

- Долгосрочный контракт с Honda означает, что начинается новый захватывающий этап в жизни "Ред Булла", - сказал руководитель команды Кристиан Хорнер. - Мы будем бороться не только за победы в Гран-при, но и за чемпионство, что всегда было нашей целью. Такие решения мы всегда принимали без эмоций и руководствовались только одним критерием - поможет ли это нам выступать на более высоком уровне. После тщательного рассмотрения этого вопроса мы решили, что сотрудничество в с Honda - это правильный путь для команды.