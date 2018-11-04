"Ред Булл" планирует сделать Ферстаппена самым молодым чемпионом мира в истории

Консультант "Ред Булла" Хельмут Марко назвал цель команды на 2019 год. В следующем сезоне мотористом австрийской команды будет "Хонда", а не "Рено".

– С нетерпением ждем начала следующего сезона, – цитирует Autosport Марко. – Цель состоит в том, чтобы сделать самого молодого чемпиона мира в истории. У нас есть еще два года, чтобы добиться этого. И почему бы не сделать это в 2019 году. Это часть нашей стратегии на следующий год. "Торо Россо" жертвует своим чемпионатом в этом сезоне, чтобы позволить нам извлечь максимум из "Хонды" в следующем сезоне. Она уже опережает "Рено" по производительности двигателя.