"Ред Булл" и "Макларен" определились с заменой для Риккьярдо и Алонсо?

"Ред Булл" и "Макларен" в ближайшие дни назовут имена пилотов, которые заменят Даниэля Риккьярдо и Фернандо Алонсо соответственно. Как сообщает ESPN, руководители этих команд уже определились с тем, кого пригласят на места, освобождающиеся после нынешнего сезона.

По данным источника, приоритетом для "Макларена" будет Карлос Сайнс, который выступает за "Рено", но имеет контракт с "Ред Буллом". В австрийскую команду он не пойдет из-за напряженных отношений с Максом Ферстаппеном. Альтернативой Сайнсу рассматривается Ландо Норрис из системы "Макларена" и Эстебан Окон из "Форс Индии".

"Ред Булл" же в качестве напарника для Ферстаппена пригласит Пьера Гасли из "Торо Россо". Его альтернативой также будет Эстебан Окон.