"Ред Булл" готов долго ждать решения Риккьярдо о будущем

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил, что команда готова ждать решения о будущем Даниэля Риккьярдо, чей контракт истекает в конце 2018 года. Ранее "Ред Булл" продлил договор с Максом Ферстаппеном до 2020 года.

– Для 28-летнего гонщика предстоящее решение очень важно с точки зрения развития карьеры, – цитирует Salzburger Nachrichten Хорнера. – Поэтому Риккьярдо потребуется время, чтобы сделать все правильно. Но мы четко сказали ему, что хотим видеть его в команде. Даже если он будет думать над этим полгода – ничего страшного.