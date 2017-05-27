Райкконен выиграл квалификацию "Гран-при Монако"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен стал первым в квалификации "Гран-при Монако". Для 37-летнего финна это первый поул с "Гран-при Франции"-2008.
Даниил Квят из "Торо Россо" не смог улучшить свое время в концовке второго сегмента из-за аварии пилота "Макларена" Стоффеля Вандорна и стал 11-м, но будет стартовать девятым из-за штрафов Вандорна и Дженсона Баттона.
Чемпионат мира
6-й этап
"Гран-при Монако"
Квалификация
1. Райкконен ("Феррари") - 1.12,178
2. Феттель ("Феррари") - 1.12,221
3. Боттас ("Мерседес") - 1.12,223
4. Ферстаппен ("Ред Булл") - 1.12,496
5. Риккьярдо ("Ред Булл") - 1.12,998
6. Сайнс ("Торо Россо") - 1.13,162
7. Перес ("Форс Индия") - 1.13,329
8. Грожан ("Хаас") - 1.13,349
9. Баттон ("Макларен") - 1.13,613
10. Вандорн ("Макларен") – без времени
11. Квят ("Торо Россо")
12. Хюлькенберг ("Рено")
13. Магнуссен ("Хаас")
14. Хэмилтон ("Мерседес")
15. Масса ("Уильямс")
16. Окон ("Форс Индия")
17. Палмер ("Рено")
18. Стролл ("Уильямс")
19. Верляйн ("Заубер")
20. Эрикссон ("Заубер")
Radej
Джерри. Без Тома._________Ну должны же они когда то научиться. Там по тактике один вариант ставить SS и выжигать из нее все соки на тяжелой машине не заботясь о износе и при завале круге на 10-20 менять на ультра, а стартующие на US вынуждены будут делать обратную замену. А ультра по словам Изолы тут выдержит 70 кругов.
16:58
Radej
fireman32___________Обгонять он будет возможно, но тех над кем превосходство в скорости будет чудовищным. Или на пит-топах. Выше 6 места ему не подняться, при отсутствии форс-мажора.
16:43
Джерри. Без Тома.
Radej надежда только на тактику с SS или на пейскар имени Стролла, Палмера, Грожана, Окона, Вандорна или Макса ))) ============ В ТР не умеют извлекать выгоду их пейскаров. Поэтому, если Даня до пейскара (а он будет, к бабке не ходи, Стролл отличится) каким-то чудом будет ехать в очковой зоне, то после пейскара и чехарды с питстопами он будет 14-ым-16-ым.
16:39
fireman32
Radej...Хэмилтону трасса в Монте-Карло завтра не помешает обгонять
16:09
marksan
Такого гуано я давно не видел!
16:08
Radej
Кимми красавчик, честно, не ожидал. Квяту в церковь надо сходить. ТР едет и вдвойне обидно что это в Монако где обгонять практически невозможно, надежда только на тактику с SS или на пейскар имени Стролла, Палмера, Грожана, Окона, Вандорна или Макса )))
16:06
fair
райконен красавец ставка прошла, кэф 7 был
16:06