Райкконен выиграл квалификацию "Гран-при Монако"

Пилот "Феррари" Кими Райкконен стал первым в квалификации "Гран-при Монако". Для 37-летнего финна это первый поул с "Гран-при Франции"-2008.

Даниил Квят из "Торо Россо" не смог улучшить свое время в концовке второго сегмента из-за аварии пилота "Макларена" Стоффеля Вандорна и стал 11-м, но будет стартовать девятым из-за штрафов Вандорна и Дженсона Баттона.

Чемпионат мира

6-й этап

"Гран-при Монако"

Квалификация

1. Райкконен ("Феррари") - 1.12,178

2. Феттель ("Феррари") - 1.12,221

3. Боттас ("Мерседес") - 1.12,223

4. Ферстаппен ("Ред Булл") - 1.12,496

5. Риккьярдо ("Ред Булл") - 1.12,998

6. Сайнс ("Торо Россо") - 1.13,162

7. Перес ("Форс Индия") - 1.13,329

8. Грожан ("Хаас") - 1.13,349

9. Баттон ("Макларен") - 1.13,613

10. Вандорн ("Макларен") – без времени

11. Квят ("Торо Россо")

12. Хюлькенберг ("Рено")

13. Магнуссен ("Хаас")

14. Хэмилтон ("Мерседес")

15. Масса ("Уильямс")

16. Окон ("Форс Индия")

17. Палмер ("Рено")

18. Стролл ("Уильямс")

19. Верляйн ("Заубер")

20. Эрикссон ("Заубер")