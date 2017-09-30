Пилот "Феррари" Кими Райкконен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Малайзии", которая прошла на сухой трассе. Вторым стал партнер финна Себастьян Феттель, которого на последних минутах команда попросила сбросить скорость.

Третьим стал Даниэль Риккьярдо из "Ред Булла", который опередил Валттери Боттаса и Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Шестое время у Макса Ферстаппена ("Ред Булл"), в которого в концовке практики врезался Джолион Палмер ("Рено"). Гонщики "Торо Россо" Карлос Сайнс и Пьер Гасли - 15-й и 16-й соответственно.

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