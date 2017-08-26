Райкконен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Бельгии", Квят - 18-й

Сегодня. Спа. Кими РАЙКОНЕН стал лучшим в третьей практике "Гран-при Бельгии". Фото AFP

Пилот "Феррари" Кими Райкконен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Бельгии". Вторым был его партнер по команде Себастьян Феттель, а замкнул тройку Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 18-е время, а его партнер по команде Карлос Сайнс был девятым.