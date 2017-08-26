Райкконен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Бельгии", Квят - 18-й

Пилот "Феррари" Кими Райкконен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Бельгии". Вторым был его партнер по команде Себастьян Феттель, а замкнул тройку Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 18-е время, а его партнер по команде Карлос Сайнс был девятым.
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Торо Россо
- Кими Райкконен
- Карлос Сайнс
- Даниил Квят
NicolasHomme
Вот интересно "На 35-й минуте Даниил Квят остановил машину на трассе – силовая установка потеряла мощность, в задней части появился огонь, который маршалы оперативно сбили. " Это уже в третьей практике. А проблемы были и в первой, и во второй с силовой установкой ... Чего они ждут от этой гребанной установки, чтобы она и в гонке обосралась? :)
14:30
Долго наблюдал за идиотами на эт
Ведро половину сессии осилило
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