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Райкконен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Бельгии", Квят - 18-й

Сегодня. Спа. Кими РАЙКОНЕН стал лучшим в третьей практике "Гран-при Бельгии". Фото AFP
Сегодня. Спа. Кими РАЙКОНЕН стал лучшим в третьей практике "Гран-при Бельгии". Фото AFP
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Пилот "Феррари" Кими Райкконен показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Бельгии". Вторым был его партнер по команде Себастьян Феттель, а замкнул тройку Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал 18-е время, а его партнер по команде Карлос Сайнс был девятым.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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NicolasHomme

Вот интересно "На 35-й минуте Даниил Квят остановил машину на трассе – силовая установка потеряла мощность, в задней части появился огонь, который маршалы оперативно сбили. " Это уже в третьей практике. А проблемы были и в первой, и во второй с силовой установкой ... Чего они ждут от этой гребанной установки, чтобы она и в гонке обосралась? :)

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