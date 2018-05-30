Райкконен подал в суд на женщину, обвинившую его в сексуальных домогательствах

Пилот "Феррари" Кими Райкконен отрицает обвинения в сексуальных домогательствах. Адвокаты финского гонщика, представляющие его интересы в Канаде, выступили с заявлением по этому поводу.

– Наш клиент все отрицает и считает, что обвинения незаконны, – приводит La Presse слова заявления адвокатов Райкконена, которые подали иск в суд, утверждая, что жительница Монреаля преследует и шантажирует спортсмена.

Выяснилось, что пилота в домогательствах обвиняет 20-летняя женщина, которая утверждает, что в 2016 году гонщик со своим другом приставал к ней в баре Velvet Speakeasy в Монреале, где она работала официанткой.

Адвокат упомянутой женщины выразил недоумение по поводу ответного иска Райкконена.

– Мы потрясены и обеспокоены таким ответом и заявлением о том, что инцидента не было, – отметил адвокат. – Обвинения в вымогательстве не имеют оснований. Мы просто искали возможность спокойно сесть, все обсудить и решить вопрос.