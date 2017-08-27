Райкконен наказан во время гонки "Гран-при Бельгии" за игнорирование желтых флагов

Пилот "Феррари" Кими Райкконен подвергся наказанию во время гонки "Гран-при Бельгии". Стюарды оштрафовали финна за игнорирование двойных желтых флагов на участке трассы, где остановился болид Макса Ферстаппена.

За это нарушение Райкконен, который не замедлился в на этом участке, получил одно из наиболее жестких гоночных наказаний – "стоп энд гоу", то есть "лишний" заезд на пит-лейн с простоем у боксов в течение десяти секунд. После выполнения указаний стюардов Райкконен откатился из борьбы в первой четверке на седьмое место. При этом он был возмущен, заявив, что машина Ферстаппена не находилась на опасной части траектории.