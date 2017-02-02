09:27 | ФОРМУЛА-1

Расширения участия SMP Racing в "Формуле-1" пока не планируется

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SMP Racing на данный момент не рассматривает возможности расширения своего участия в "Формуле-1". Об этом сообщил руководитель программы Борис Ротенберг. По его словам, исключением является лишь россиянин Сергей Сироткин, ставший тестовым пилотом "Рено".

Да, программа двигается вперед, но во что это вырастет, это одному господу богу известно, - цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. - Сейчас все минимизируется, бюджет уменьшается, он не растет, откуда? Мы можем рассчитывать только на свои силы и на тех людей, которые нам помогают, и по этому пути строить программу. Если будут конкретные задачи поставлены перед нами, то будем думать по-другому. А пока можем рассчитывать только на себя. На данный момент - да, (участие программы SMP Racing в "Королевских гонках" ограничивается Сергеем Сироткиным).

Дополнительная информация

http://rsport.ru/auto/20170202/1115745638.html

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