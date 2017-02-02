Расширения участия SMP Racing в "Формуле-1" пока не планируется

SMP Racing на данный момент не рассматривает возможности расширения своего участия в "Формуле-1". Об этом сообщил руководитель программы Борис Ротенберг. По его словам, исключением является лишь россиянин Сергей Сироткин, ставший тестовым пилотом "Рено".

- Да, программа двигается вперед, но во что это вырастет, это одному господу богу известно, - цитирует "Р-Спорт" Ротенберга. - Сейчас все минимизируется, бюджет уменьшается, он не растет, откуда? Мы можем рассчитывать только на свои силы и на тех людей, которые нам помогают, и по этому пути строить программу. Если будут конкретные задачи поставлены перед нами, то будем думать по-другому. А пока можем рассчитывать только на себя. На данный момент - да, (участие программы SMP Racing в "Королевских гонках" ограничивается Сергеем Сироткиным).