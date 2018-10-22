Протокол "Гран-при США" и зачеты после исключения Окона и Магнуссена

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон и гонщик "Хааса" Кевин Магнуссен были дисквалифицированы после финиша "Гран-при США" за превышение лимита топлива. Француз завершил гонку 8-м, а датчанин - 9-м. Оба были исключены из итогового протокола.

Таким образом, Серхио Перес поднялся на 8-е место, Брендон Хартли стал 9-м, Маркус Эрикссон - 10-м. Вместе с протоколом изменилось положение в личном зачете и кубке конструкторов.

Формула-1

18-й этап

Гран-при США

1. Кими Райкконен (Финляндия, Ferrari) - 1:34.18,643

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 0.01,281

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - 0.02,342

4. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 0.18,222

5. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 0.24,744

6. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1.27,210

7. Карлос Сайнс (Испания, Renault) - 1.34,994

8. Серхио Перес (Мексика, Force India) - 1.41,080

9. Брендон Хартли (Новая Зеландия, Toro Rosso) - 1 круг

10. Маркус Эрикссон (Швеция, Sauber) - 1 круг

11. Стоффел Вандорн (Бельгия, McLaren) - 1 круг

12. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) - 1 круг

13. Сергей Сироткин (Россия, Williams) - 1 круг

14. Лэнс Стролл (Канада, Williams) - 2 круга

Не финишировали: Шарль Леклер (Монако, Sauber), Даниэл Риккьярдо (Австралия, Red Bull Racing), Ромен Грожан (Франция, Haas), Фернандо Алонсо (Испания, McLaren)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 346. 2. Себастьян Феттель - 276. 3. Кими Райкконен - 221. 4. Валттери Боттас - 217. 5. Макс Ферстаппен - 191. 6. Даниэл Риккьярдо - 146. 7. Нико Хюлькенберг - 61. 8. Серхио Перес - 54. 9. Кевин Магнуссен - 53. 10. Фернандо Алонсо - 50. 11. Эстебан Окон - 49. 12. Карлос Сайнс - 45. 13. Ромен Грожан - 31. 14. Пьер Гасли - 28. 15. Шарль Леклер - 21. 16. Стоффел Вандорн - 8. 17. Лэнс Стролл - 6. 18. Маркус Эрикссон - 6. 19. Брендон Хартли - 2. 20. Сергей Сироткин - 1

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 563. 2. Ferrari - 497. 3. Red Bull Racing - 337. 4. Renault - 106. 5. Force India - 103. 6. Haas - 84. 7. McLaren - 58. 8. Toro Rosso - 30. 9. Sauber - 27. 10. Williams - 7