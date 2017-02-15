Промоутер "Гран-при России" поддержал смену названия гонки в Баку

Промоутер "Гран-при России" "Формулы-1" Сергей Воробьев заявил, что поддерживает решение поменять название этапа "Формулы-1" с "Гран-при Европы" на "Гран-при Азербайджана". Также он рассказал, что находится в процессе постоянного обмена опытом с организаторами гонки в Баку.

– Мы много лет работаем с организаторами "Гран-при Азербайджана". Считаю, что это правильная идея - поменять название гонки. Для стран из постсоветского пространства история "Формулы-1" только начинается. В России в 2017 году этап пройдет только в четвертый раз. Мы ищем плюсы в совместной работе с азербайджанскими коллегами, обмениваемся опытом и информацией. Промоутеры раньше были замкнуты в себе и видели вокруг конкурентов. У нас другие взаимоотношения. Мы работаем вместе, чтобы развивать этот спорт в обеих странах, это очень плодотворное сотрудничество. Оно помогает не только улучшить качество организации гонок, но и привлечь инвестиции и туристов. (Сергей ФИШ)