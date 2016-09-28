Предварительный календарь "Формулы-1" на 2017 год включает 21 гонку

ФИА сформировала предварительный календарь гонок на 2017 год. Как сообщает официальный сайт "Формулы-1", гонки в Канаде, Германии и Бразилии еще требуют подтверждения. "Гран-при России" в Сочи запланирован на 30 апреля.

Предварительный календарь "Гран-при" на 2017 год

26 марта – Австралия

9 апреля – Китай

16 апреля – Бахрейн

30 апреля – Россия

14 мая – Испания

28 мая – Монако

11 июня – Канада

18 июня – Азербайджан

2 июля – Австрия

9 июля – Великобритания

23 июля – Венгрия

30 июля – Германия

27 августа – Бельгия

3 сентября – Италия

17 сентября – Малайзия

1 октября – Сингапур

8 октября – Япония

22 октября – США

5 ноября – Мексика

12 ноября – Бразилия

26 ноября – ОАЭ