Предварительный календарь "Формулы-1" на 2017 год включает 21 гонку

ФИА сформировала предварительный календарь гонок на 2017 год. Как сообщает официальный сайт "Формулы-1", гонки в Канаде, Германии и Бразилии еще требуют подтверждения. "Гран-при России" в Сочи запланирован на 30 апреля.
Предварительный календарь "Гран-при" на 2017 год
26 марта – Австралия
9 апреля – Китай
16 апреля – Бахрейн
30 апреля – Россия
14 мая – Испания
28 мая – Монако
11 июня – Канада
18 июня – Азербайджан
2 июля – Австрия
9 июля – Великобритания
23 июля – Венгрия
30 июля – Германия
27 августа – Бельгия
3 сентября – Италия
17 сентября – Малайзия
1 октября – Сингапур
8 октября – Япония
22 октября – США
5 ноября – Мексика
12 ноября – Бразилия
26 ноября – ОАЭ