"Порше" и "Тойота" не заинтересованы в приглашении Алонсо в "24 часа Ле Мана"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо имеет мало перспектив в ближайшее время выступить в гонке "24 часа Ле Мана". Испанец хочет победить в этой престижной гонке, но "Порше" и "Тойота", претендующие в ней на победу, не видят Алонсо в своем составе в следующем сезоне.

– Этот вариант не обсуждается, – цитирует F1i главу спортивного отделения "Порше" Андреаса Сейдла. – У нас только две машины, и я не вижу перспектив для расширения представительства. В 2015 году это было проще.

Такая же позиция у "Тойоты".

– Такие решения должны приниматься так, чтобы не нарушался баланс в команде, – отметил директор "Тойоты" Роб Леупен. – Мы не собираемся сейчас приглашать гонщика с большим именем. Нет в этом интереса пока.