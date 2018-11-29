Помощник Папы Римского навестил Михаэля Шумахера

Как сообщает немецкое издание Bild, помощник Папы Римского Георг Генсвайн посетил дом Михаэля Шумахера, что находится недалеко от Женевы.

История началась с того, что двумя годами ранее президент гоночной команды "Формулы-1" "Феррари"​ Жан Тодт посетил Рим, где спросил священнослужителя о том, когда он сможет приехать к известному в прошлом немецкому автогонщику. Генсвайн принял приглашение и приехал в Женеву.

"Сперва я поговорил с Коринной Шумахер (жена Михаэля – прим. ред.) и ее матерью. Затем физиотерапевт привел Михаэля в гостиную. Я представился и признался, что давно являюсь его тайным поклонником. Я часто смотрел гонки Шумахера и всегда поражался его мастерству вести машину в любых погодных условиях. Мы пожали друг другу руки. Рука Михаэля оказалась теплой. Иногда прикосновения могут передать тебе то, что никак не объяснишь словами. Пожать руку больному человеку – это настоящий христианский поступок, который выражает утешение и близость к нему. Это было важно для меня", – приводит слова Генсвайна Bild.

Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира в гонках "Формулы-1". 29 декабря 2013 года он получил серьезную травму головы, катаясь на горных лыжах на курорте Мерибель во французских Альпах, из-за чего по сей день остается прикованным к креслу.