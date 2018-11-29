Польская нефтяная компания стала спонсором "Уильямса"

"Уильямс" объявил, что польская нефтяная компания PKN Orlen стала спонсором команды. Бренд будет размещен в следующем сезоне на машинах команды и на форме гонщиков. PKN Orlen пришла в "Уильямс", когда команда подписала в качестве боевого пилота поляка Роберта Кубицу, который сменит в 2019 году Сергея Сироткина.

Ранее стало известно, что с "Уильямс" прекращает сотрудничество Martini – эта компания была титульным спонсором команды с 2014 года. Ее логотипы и будут заменены на бренд PKN Orlen.