Пол Хембри: "Гонки в 2017 году могут превратиться в процессию"

Директор спортивного отделения "Пирелли" Пол Хембри считает, что из-за изменений регламента в 2017 году гонки могут стать скучнее. Скорость прохождения кругов должна вырасти, но это же грозит привести к более сильному растягиванию пелотона.

– Думаю, пилоты получат удовольствие от новых машин, потому что они дадут новые физические возможности им, – цитирует Motorsport Хембри. – Но на вероятность обгонов будут влиять относительные показатели разных машин. Если у машин будут разные возможности, то гонка рискует превратиться в процессию. Мы со своей стороны пытаемся удовлетворить запросы команд. Сначала нас просили сделать больше деградацию шин. Теперь хотят обратного. У всего есть и плюсы, и минусы. Думаю, через пять или шесть гонок будет понятно, что сделано верно, а что – нет.