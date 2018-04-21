Подразделение "Уильямса" получило награду королевы Великобритании

Инжиниринговое подразделение "Уильямс" Williams Advanced Engineering получило престижную награду королевы Великобритании как лучшее инновационное предприятие. Победа была одержана благодаря созданию батарей для "Формулы-Е". Эти батареи используются всеми командами чемпионата электромобилей, демонстрируя 99,8 процента надежности.

– Получить королевскую награду – большая честь для нашей компании и признание ее заслуг. Я должен отметить, что наша команда с самого начала работает с "Формулой-E", обеспечивая высочайший уровень инновации, эффективности и надежности, – цитирует f1news управляющего директора Williams Advanced Engineering Крейга Уилсона. – Автоспорт по традиции является полигоном для испытаний новых технологий, прежде всего имеющих применение в автомобильной промышленности и сфере транспорта. Автоспорт нового поколения уже зарекомендовал себя как высокотехнологичная отрасль, а использование батарей в различных областях постоянно ширится.