"Пирелли" может прекратить сотрудничество с "Формулой-1"

Монопольный поставщик шин для "Формулы-1" компания "Пирелли" в следующем году может покинуть серию, если в нее придут конкуренты.

- Как мы всегда говорили, "Формула-1" подходит для "Пирелли", и мы счастливы и гордимся тем, что остаемся в серии, - цитирует Autosport главу компании Марко Тронкетти Проверу. - Но если дело дойдет до войны бюджетов, мы не останемся ни за что.

Контракт "Пирелли" и "Формулы-1" истекает в конце 2019 года. Итальянская компания - единственный официальный поставщик шин для гонок серии с 2011 года.