Пилоты "Форс Индии" снова столкнулись друг с другом

В гонке "Гран-при Бельгии" произошло столкновение между пилотами "Форс Индии" Серхио Пересом и Эстебаном Оконом. Инцидент произошел на скоростном участке на 31 круге.

Окон атаковал Переса по внутренней части траектории, когда мексиканец стал смещаться в его сторону и ударил задним правым колесом машину Окона в переднее антикрыло. В результате у Переса случился прокол, а у Окона сломалось антикрыло. На трассе появилась машина безопасности.

Напомним, что отношения между партнерами стали напряженными после подобных инцидентов в Канаде и Азербайджане.