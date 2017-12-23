Пилоты "Формулы-1" обменялись подарками, Магнуссен получил путеводитель по России

Пилоты "Формулы-1" обменялись подарками в рамках игры "Тайный Санта". Бывший гонщик "Уильямса" Фелипе Масса подарил гонщику "Хааса" Кевину Магнуссену путеводитель по России в преддверии чемпионата мира 2018 года.
Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" получил в подарок от Карлоса Сайнса праздничный наряд для его собаки и миску, украшенную стразами. Ромен Грожан решил подарить Брендону Хартли кулинарную книгу собственного авторства.
Макс Ферстаппен подарил Валттери Боттасу банку с рыбными консервами, которую пилот "Мерседеса" выбросил в мусорку.
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Фелипе Масса
- Уильямс (команда)
- Ромен Грожан
- Карлос Сайнс
- Хаас (команда)
- Кевин Магнуссен
- Валттери Боттас
- Макс Ферстаппен
- Брендон Хартли
КолобокКолобков
Джерри. Без Тома.___**Чего я сегодня все фамилию путаю?** Не первый раз с тобой такое...Где Перес присутствует, там Иннка сразу теряет над собой контроль...Падка ты на мексксикосов...
12:56
Джерри. Без Тома.
* Хюлькенберг выкинул подарок Переса.))) Чего я сегодня все фамилию путаю?)))
12:47
Джерри. Без Тома.
*опорочить Боттаса.
12:42
Джерри. Без Тома.
Кстати, консервы были на вид очень даже неплохие, напрасно Валтери их выкинул. И да, я понимаю, что С.Э. хотели опорочить Ферстаппена, но, справедливости ради, Магнуссен тоже выкинул подарок Переса.
12:40
Джерри. Без Тома.
Валя хотел нормальной закуски к водочке, а тут - консервы...
09:49
RedMack2
Все попытались скреативить, ну кроме Максика конечно.... Типа - жрите рыбу Валя, жрите рыбу.
01:22
КолобокКолобков
финну надо водку дарить
21:11 23 декабря
Igrok Igorek
Банку с консервами? Русский-то учили в школе? Может быть БАНКУ КОНСЕРВ???
17:00 23 декабря
Kimi_
Правильно , что выкинул, стремно что то от губошлепа брать....А вы думаете друзья, что бы ПОДАРИЛИ Даньке Квяту, если бы он так рано не покинул гонки?
16:33 23 декабря
Джерри. Без Тома.
Интересно, никто не догадался подарить Риккьярдо пару вонючих ботинков?
16:18 23 декабря
Джерри. Без Тома.
Макс Ферстаппен подарил Валттери Боттасу банку с рыбными консервами, которую пилот "Мерседеса" выбросил в мусорку. ================ А-ха-ха.)))
16:18 23 декабря