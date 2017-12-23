16:01 23 декабря | Формула-1

Пилоты "Формулы-1" обменялись подарками, Магнуссен получил путеводитель по России

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Пилоты "Формулы-1" обменялись подарками в рамках игры "Тайный Санта". Бывший гонщик "Уильямса"  Фелипе Масса подарил гонщику "Хааса" Кевину Магнуссену путеводитель по России в преддверии чемпионата мира 2018 года.

Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" получил в подарок от Карлоса Сайнса праздничный наряд для его собаки и миску, украшенную стразами. Ромен Грожан решил подарить Брендону Хартли​ кулинарную книгу собственного авторства.

Макс Ферстаппен подарил Валттери Боттасу банку с рыбными консервами, которую пилот "Мерседеса" выбросил в мусорку.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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КолобокКолобков

Джерри. Без Тома.___**Чего я сегодня все фамилию путаю?** Не первый раз с тобой такое...Где Перес присутствует, там Иннка сразу теряет над собой контроль...Падка ты на мексксикосов...

12:56

Джерри. Без Тома.

* Хюлькенберг выкинул подарок Переса.))) Чего я сегодня все фамилию путаю?)))

12:47

Джерри. Без Тома.

*опорочить Боттаса.

12:42

Джерри. Без Тома.

Кстати, консервы были на вид очень даже неплохие, напрасно Валтери их выкинул. И да, я понимаю, что С.Э. хотели опорочить Ферстаппена, но, справедливости ради, Магнуссен тоже выкинул подарок Переса.

12:40

Джерри. Без Тома.

Валя хотел нормальной закуски к водочке, а тут - консервы...

09:49

RedMack2

Все попытались скреативить, ну кроме Максика конечно.... Типа - жрите рыбу Валя, жрите рыбу.

01:22

КолобокКолобков

финну надо водку дарить

21:11 23 декабря

Igrok Igorek

Банку с консервами? Русский-то учили в школе? Может быть БАНКУ КОНСЕРВ???

17:00 23 декабря

Kimi_

Правильно , что выкинул, стремно что то от губошлепа брать....А вы думаете друзья, что бы ПОДАРИЛИ Даньке Квяту, если бы он так рано не покинул гонки?

16:33 23 декабря

Джерри. Без Тома.

Интересно, никто не догадался подарить Риккьярдо пару вонючих ботинков?

16:18 23 декабря

Джерри. Без Тома.

Макс Ферстаппен подарил Валттери Боттасу банку с рыбными консервами, которую пилот "Мерседеса" выбросил в мусорку. ================ А-ха-ха.)))

16:18 23 декабря