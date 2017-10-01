Пилот "Торо Россо" Сайнс сошел с дистанции на "Гран-при Малайзии"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс сошел с дистанции во время "Гран-при Малайзии". Бывший партнер по команде Даниила Квята столкнулся с Эстебаном Оконом на 26-м круге в борьбе за восьмое место, и его болид развернуло.