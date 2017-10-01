Пилот "Торо Россо" Сайнс сошел с дистанции на "Гран-при Малайзии"

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс сошел с дистанции во время "Гран-при Малайзии". Бывший партнер по команде Даниила Квята столкнулся с Эстебаном Оконом на 26-м круге в борьбе за восьмое место, и его болид развернуло.
Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс сошел с дистанции во время "Гран-при Малайзии". Бывший партнер по команде Даниила Квята столкнулся с Эстебаном Оконом на 26-м круге в борьбе за восьмое место, и его болид развернуло.
george64
Один мог взять левее, но не захотел. Второй мог взять правее, но тоже не захотел. ))
11:53