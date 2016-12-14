Пэт Симондс: "Для "Уильямса" крайне важно не отпустить Боттаса в "Мерседес"

Технический директор "Уильямса" Пэт Симондс надеется, что его команде удастся сохранить Валттери Боттаса. Ранее появились слухи, что "Мерседес" предложил Боттасу заменить Нико Росберга, который завершил карьеру.

– Люди часто недооценивают важность преемственности в команде, – цитирует Motorsport Симондса. – Пилот – важный элемент любой команды. Вы можете заменить одного пилота на другого, но уйдет время на налаживание связи между инженерами и гонщиком. Особенно это актуально в сезоне, когда радикально меняется регламент, когда у нас в команде будет молодой новичок. Сохранение Боттаса будет иметь решающее значение для нас. Его потеря скажется очень сильно.