12:31 | ФОРМУЛА-1

Перес - в "Форс Индии" еще на один сезон

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Мексиканец Серхио Перес останется в "Форс Индии" на следующий сезон, информирует официальный сайт команды. Пилот продлил контракт на один год. По мнению самого Переса, у команды большой потенциал для развития.

- Рад сообщить, что буду участвовать в гонках вместе с "Форс Индией" в 2017 году, - отметил Перес. - Команда и мои менеджеры заключили соглашение. Я доволен командой и уверен, что у нас есть большой потенциал для достижения новых целей. 

Команда хорошо знает меня. Стабильные взаимоотношения очень важны во время изменений в правилах, которые произойдут в следующем году. Я благодарю за доверие и постараюсь оправдать ожидания с помощью очков, побед и подиумов.

 

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