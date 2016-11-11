Перес разрывает контракт со спонсором из-за сообщения о Трампе

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес дал понять, что не собирается пересматривать свое решение по поводу прекращения сотрудничества с одним из своих спонсоров – брэндом солнцезащитных очков Hawkers. Перед началом гоночного уик-энда "Гран-при Бразилии" пилот сообщил, что немедленно разрывает все отношения с компанией после скандального твита в адрес его родной страны Мексики.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США в твиттере организации посоветовали мексиканцам купить солнезащитные очки, чтобы скрыть слезы от строительства стены на границе с США. Впоследствии в компании принесли извинения, но Перес остается непреклонен.

– Жаль, что из-за ошибки одного человека пострадал имидж брэнда, – цитирует Autosport Переса. – Я уверен, что теперь он сожалеет об этом, но жизнь продолжается. Мне очень жаль. Я знаком с владельцами. Они проделали невероятную работу. Наше сотрудничество было очень успешным, но для меня важнее моя страна и мой народ.

Я был вынужден принять решение порвать с ними, потому что мне не нравятся такие комментарии, не вижу в них ничего смешного. Мне очень жаль, потому что это отличный брэнд, но я не останусь с ними. Компании должны отвечать за своих менеджеров в социальных сетях.