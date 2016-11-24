14:34 | ФОРМУЛА-1

Перес разорвал контракт со спонсором, который пошутил о высказывании Трампа про Мексику

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Пилот "Форс Индии" Серхио Перес разорвал контракт со спонсором из-за его комментариев по поводу мексиканцев. Компания-производитель солнцезащитных очков Hawkers в социальных сетях посоветовала мексиканцам надевать очки, чтобы скрыть слезы, когда избранный президент США Дональд Трамп построит стену на границе с Мексикой.

Впоследствии Hawkers публично извинилась за свои слова и пообещала вложить 20 тысяч долларов в благотворительный фонд, который создает для детей из бедных семей Перес. Однако гонщик не стал продолжать сотрудничество с этим спонсором.

– Я не изменил своего мнения, – цитирует Motorsport Переса. – Мои отношения с этой компанией прекращены. У меня нет теперь такого спонсора. Если они хотят участвовать в благотворительности – пусть делают это. Пойдет на пользу в любом случае. Со мной никто не связывался. Все делалось через соцсети, что не очень здорово.

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