Перес провел под капельницей ночь перед "Гран-при Малайзии"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес ночь с субботы на воскресенье перед гонкой "Гран-при Малайзии" провел под капельницей из-за подхваченного вируса. Тем не менее, это не помешало мексиканскому гонщику занять шестое место.

– Перед гонкой он чувствовал себя не очень хорошо, – цитирует Autosport исполнительного директора "Форс Индии" Отмара Сафнауэра. – Кажется, что этот вирус ходит кругами. После завершения Гран При он сказал, что хотел остановиться посреди заезда, но все же решил продолжить борьбу. Серхио сделал то, что должен был сделать – добрался до финиша. Он сказал, что это была самая сложная гонка в его карьере. Я могу его понять. В условиях жары и высокой влажности непросто будет и здоровому человеку, а когда ты чувствуешь себя плохо, это, наверное, крайне трудно перенести.