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14:00 | ФОРМУЛА-1

Перес оштрафован на 5 мест перед "Гран-при Италии"

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Пилот "Форс Индии" Серхио Перес потеряет 5 позиций на стартовой решетке "Гран-при Италии", сообщает Motorsport. Мексиканский гонщик начнет гонку с потерей заработанных позиций из-за замены коробки передач на его болиде.

Отметим, что Перес в квалификации занял 11-е место, но из-за штрафов, наложенных на других пилотов, должен был начать гонку на 8-м месте.

Ранее санкции были наложены на Макса Ферстаппена, Даниэля Риккьярдо, Нико Хюлькенберга, Джолиона Палмера, Стоффеля Вандорна, Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса. Кроме того, был оштрафован Ромэн Грожан, но это не повлияет на расстановку болидов на старте гонки в Монце - швейцарец был допущен к старту по решению стюардов. Он начнет гонку с последнего места.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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george64

Если будет вилять задницей, как Ферстаппен, то никто его не пройдет. ))

14:41

Radej

Толку от этого мало, потому как ни двигатель Рено ни сама ТР на этой скоростной трассе ничего не покажут, получившие штрафы будут проходить его на прямой как стоячего.

14:24

ROMEO

квят уже 8, такими темпами к старту гонки может еще продвинется, еще бы дождь ему в помощь...

14:06