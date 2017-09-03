Перес оштрафован на 5 мест перед "Гран-при Италии"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес потеряет 5 позиций на стартовой решетке "Гран-при Италии", сообщает Motorsport. Мексиканский гонщик начнет гонку с потерей заработанных позиций из-за замены коробки передач на его болиде.

Отметим, что Перес в квалификации занял 11-е место, но из-за штрафов, наложенных на других пилотов, должен был начать гонку на 8-м месте.

Ранее санкции были наложены на Макса Ферстаппена, Даниэля Риккьярдо, Нико Хюлькенберга, Джолиона Палмера, Стоффеля Вандорна, Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса. Кроме того, был оштрафован Ромэн Грожан, но это не повлияет на расстановку болидов на старте гонки в Монце - швейцарец был допущен к старту по решению стюардов. Он начнет гонку с последнего места.