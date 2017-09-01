Перес и Окон помирились перед "Гран-при Италии"

Пилоты "Форс Индии" Серхио Перес и Эстебан Окон помирились после инцидента в Бельгии. В столкновении, которое стало не первым в нынешнем сезоне, гонщики обвиняли друг друга сразу после гонки в Спа.

– Мы оба знаем, что в прошлом ошибались, но не нужно об этом думать, – цитирует F1i Переса. – Думаю, работа с Эстебаном возможна. Это может быть успешное партнерство. У инженеров было свое мнение на этот счет. Но мы сказали, что нужно просто двигаться вперед вместе в интересах команды. Это может быть новая страница в отношениях.

С ним согласился Окон.

– Мы оба переступили черту, – отметил француз. – Что-то пошло не так. Я спорить не буду, потому что уже все позади. Мы хотим помочь команде. Сейчас говорим только о работе, конструктивно. Нужно вернуть доверие руководства, которое позволит нам вести борьбу на трассе.