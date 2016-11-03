Переход Стролла в "Уильямс" поможет сохранению "Гран-при Канады" в календаре

Промоутер "Гран-при Канады" Франсуа Дюмонтье считает, что появление Лэнса Стролла в "Формуле-1" поможет быстрее договориться о продлении контракта на проведение этапа чемпионата мира в Монреале. Ранее стало известно, что 18-летний Стролл будет напарником Валттери Боттаса в "Уильямсе".
– Наши переговоры и переход Стролла – это совпадение, – цитирует Motorsport Дюмонтье. – Уверен, что в ближайшие дни мы договоримся о продлении контракта на проведение "Гран-при Канады". Возможно, переход Стролла станет решающим фактором. Это исторический момент для Канады. У нас был Жиль Вильнев, был Жак Вильнев, а теперь Стролл.
КолобокКолобков
Хотя это и не пилот, а ходячий денежный мешок, но как не крути- настоящий канадец, не то, что это квебекское очкастое недоразумение. Абсолютно уверен, что Боттас порвет это существо на "раз-два", но Канаде нужен хоть какой-то кумир. И если от этого додика зависит судьба гран/при, то будь так. Ни в коем случаи нельзя потерять эту гонку.
20:10