Переход Стролла в "Уильямс" поможет сохранению "Гран-при Канады" в календаре

Промоутер "Гран-при Канады" Франсуа Дюмонтье считает, что появление Лэнса Стролла в "Формуле-1" поможет быстрее договориться о продлении контракта на проведение этапа чемпионата мира в Монреале. Ранее стало известно, что 18-летний Стролл будет напарником Валттери Боттаса в "Уильямсе".

– Наши переговоры и переход Стролла – это совпадение, – цитирует Motorsport Дюмонтье. – Уверен, что в ближайшие дни мы договоримся о продлении контракта на проведение "Гран-при Канады". Возможно, переход Стролла станет решающим фактором. Это исторический момент для Канады. У нас был Жиль Вильнев, был Жак Вильнев, а теперь Стролл.