Пьер Гасли: "Знал, что переговоры ведутся, но не думал, что заменю Квята"

Пилот молодежной программы "Ред Булла" Пьер Гасли выразил радость по поводу предстоящего дебюта в "Формуле-1". Француз заменит в ближайших гонках Даниила Квята за рулем "Торо Россо".

– Я очень счастлив, это моя детская мечта, – цитирует F1i Гасли. – С шести лет я мечтаю о "Формуле-1" и соперничестве с сильнейшими. В ближайшие выходные мечта исполнится. Я знал, что переговоры с "Ред Буллом" продолжаются, но не думал о замене Квята. После сообщений о грядущем уходе Сайнса знал, что начались переговоры. Как только узнал о том, что выступлю в "Формуле-1", позвонил родителям. Они заплакали от радости. Они многим жертвовали ради моей карьеры. Они делали все, чтобы я достиг мечты. У моей мамы небольшой бизнес, она возвращалась с работы в 9 вечера, а потом до утра работала, чтобы найти спонсоров для моих выступлений. Пока не перешел в систему "Ред Булла", не был уверен в том, что останусь в гонках. Все было сложно с точки зрения финансов.