Пьер Гасли: "Все очень сложно"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли выразил разочарование тем, как складывается для него "Гран-при Мексики". Француз не смог принять участия в квалификации по техническим причинам.

– Я провел слишком много времени на пит-лейне с инженерами, мы с ними разбирались в проблемах, – цитирует Grand Prix Гасли. – Мы ничего не смогли поделать. Сменили двигатель два раза и не хватило времени на квалификацию. Это новая трасса для меня, и мне было бы важно проехать, понять трек, опробовать новый состав шин. Все очень сложно. Но мы будем работать, чтобы в гонке добиться максимума.