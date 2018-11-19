Пьер Гасли: "В "Формуле-1" появилось много молодых амбициозных пилотов, которые знают, чего хотят"

Пилот "Торо Россо" Пьер Гасли считает, что скоро в "Формуле-1" тон будут задавать молодые амбициозные гонщики, которые постепенно заменят ветеранов.

- У нас очень хорошее поколение. Я выступаю в гонках вместе с Эстебаном Оконом и Шарлем Леклером с 2005 года. То, что мы боремся друг с другом каждый год, идет нам на пользу. Каждый из нас стремится к большему и прогрессирует. Это очень здорово, – цитирует Гасли Autosport. – Также скоро в "Формулу-1" придут Джордж Рассел и Ландо Норрис. Наверное, тем болельщикам, которые не следили за чемпионатом последние пять лет и снова начнут смотреть в Ф1 в следующем году, будет непривычно видеть такую стартовую решетку. Но хорошо, что появилось столько новых имен. Мы амбициозны и точно знаем, чего хотим. Вместе мы прошли путь от младших серий до вершины автоспорта. Надеюсь, наша борьба будет продолжаться не один сезон.

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